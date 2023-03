Oscar 2023: Veja onde assistir ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’, filme indicado

‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ está liderando a lista de indicações do Oscar 2023. A ficção científica dirigida pela dupla Daniel Scheinert e Daniel Kwan conta com onze indicações na premiação, incluindo a de melhor filme, melhor direção e melhor atriz.

A cerimônia do Oscar 2023 acontece neste domingo (12/03), e ainda dá tempo de assistir alguns dos filmes indicados. Confira onde assistir 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo'.

VEJA MAIS

Sinopse de ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

O filme mostra a história da imigrante chinesa Evelyn Wang (Michelle Yeoh), que luta diariamente para sobreviver em meio a diversas dificuldades do seu casamento e sua lavanderia, à beira da falência. Não obstante, a protagonista ainda tem que lidar com uma importante reunião com a auditora da Receita Federal, Deirdre (Jamie Lee Curtis).

No meio de crises e problemas, uma fenda no multiverso se abre, dando diversas possibilidades e realidades paralelas para Evelyn, que, ao mesmo tempo, precisará salvar o mundo contra uma entidade maligna, e lutar com as suas infinitas vidas paralelas.

Michelle Yeoh é a primeira asiática com indicação em melhor atriz no Oscar (Divulgação)

Onde assistir ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’?

O filme já está em cartaz nos cinemas brasileiros e terá promoção de ingressos a R$10 de 09 a 10 março, para filmes indicados. Além da sessão no cinema, ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ também está disponível em algumas plataformas de streaming. Confira:

Plataformas de Streaming

Amazon Prime Video.

Apple TV+.

Youtube.

Google Play Filmes e TV.

Confira o trailer de ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)