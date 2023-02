Disney solta novo teaser de "A Pequena Sereia"

A Disney divulgou um novo teaser com imagens inéditas da produção live-action de "A Pequena Sereia". O primeiro teaser do longa, que é dirigido, por Rob Marshall, foi divulgado em setembro de 2022 e causou uma série de polêmicas, gerando ainda uma onda de racismo contra Bailey nas redes sociais.

A estreia do título está prevista para o próximo dia 26 de maio. Os trinta segundos do vídeo tem a trilha de “Part of Your World”, que é cantada pela protagonista, interpretada por Halle Bailey.

A sequência também mostra o fundo do mar,criado por meio de computação gráfica, o Príncipe Eric e Úrsula, que serão, interpretados por Jonah Hauer-King e Melissa McCarthy.

Também fará parte do elenco Javier Bardem, Noma Dumezweni, Daveed Diggs, Jacob Tremblay e Awkwafina, que darão vida, nessa ordem, a Rei Tritão, Rainha Selina, Sebastião, Linguado e Sabidão, que, no filme, será uma fêmea.