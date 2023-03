Elenco do live-action de Turma da Mõnica Jovem é finalmente revelado; conheça os atores

Nesta quarta-feira (29), foi revelado oficialmente o elenco do novo live-action dos quadrinhos de Maurício de Sousa. "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo" vai mostrar a adolescência da turma do bairro do Limoeiro, com um roteiro que promete muito suspense a aventuras. Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena ganharam novos intérpretes, diferente do infantil, e a escalação dividiu opiniões entre fãs na internet.

A escolha mais polêmica foi a da atriz Sophia Valverde, conhecida por seu trabalho nas novelas 'Chiquititas' e 'As Aventuras de Poliana', para viver a Mônica. A web ficou revoltada por Giulia Benite, a atriz que interpretou a personagem nas outras adaptações, não ter sido escolhida para o papel. A atriz se pronunciou em suas redes sociais e agradeceu o carinho dos fãs, mas deseja sucesso ao novo elenco.

Os atores da Turma da Mônica Jovem já visitaram a Mauricio de Sousa Produções (MSP) e conheceram o cartunista. O longa tem direção de Maurício Eçá ('A Menina que Matou os Pais' e 'Carrossel: O Filme') e roteiro de Regina Negrini e Antônio Arruda. As gravações de "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo" começam amanhã (30) e ainda não tem data de estreia, mas a expectativa é que o filme chegue aos cinemas até o ano que vem. Conheça os atores que darão vida aos personagens.

Mônica - Sophia Valverde

Conhecida por interpretar a personagem Maria no remake de "Chiquititas" (2013) e Poliana em "As Aventuras de Poliana" (2018), Sophia Valverde dessa vez foi escalada para fazer a Mônica jovem nos cinemas. Apesar de não ter agradado alguns fãs, a atriz já cortou o cabelo curtinho e está pronta para dar vida à personagem.

Cebolinha - Xande Valois

Cebolinha também ganhou um rosto para sua fase de adolescente. Xande Valois já atuou em muitas novelas da Globo desde pequeno e já tem experiência com adaptações. Em seu mais recente trabalho, o ator fez Léo em "Fazendo Meu Filme", bestseller nacional.

Magali - Bianca Paiva

Bianca Paiva vai dar vida à Magali e também é um nome conhecido da escalação. A atriz fez parte do elenco de "Hora de Brilhar", primeira produção nacional da Disney+ e, assim como Sophia Valverde (Mônica), já atuou em novelas teens do SBT, incluindo "Chiquititas".

Cascão - Théo Salomão

Ator e dublador, Théo Salomão será o Cascão em Turma da Mônica Jovem. A escalação do ator foi uma das que mais agradou o público. Théo já atuou em algumas séries, como "A Escola de Gênios" e "O Escaravelho do Diabo", mas seu principal trabalho é como dublado no desenho infantil "Patrulha Canina".

Milena - Carol Roberto

Para interpretar Milena, o papel tinha que ser para quem tem talento para a música também, como é o caso da atriz e cantora, Carol Roberto. Ex participante do The Voice Kids, do time de Carlinhos Brown, a cantora ficou conhecida como "mini-Iza". Já fez parte de trilhas sonoras de "Rei Leão" e "Hora do Show" e interpretou a cantora Alcione em "Marrom, O Musical".

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)