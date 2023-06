Vai Na Fé: Jenifer descobre que Hugo trabalha para Orfeu

Na novela "Vai Na Fé", mesmo contrariado e querendo mudar de vida, Hugo (MC Cabelinho) é obrigado a atender as ordens de Orfeu (Jonathan Haagensen) e deve impedir os planos de Jenifer (Bella Campos). A estudante resolveu ir atrás de mulheres que foram assediadas por Theo (Emilio Dantas), para conseguir provas e colocá-lo atrás das grades, mas o "sócio" do vilão não quer arriscar atrapalhar os negócios, caso isso aconteça.

Sem saber que Orfeu e Theo são amigos, a filha de Sol (Sheron Menezzes) procura o dono de bar para descobrir informações sobre o passado do vilão, quando ele frequentava o baile do NeiNei em Piedade.

Jenifer fica surpresa ao chegar no local e ver o namorado conversando com Orfeu. A estudante se choca ainda mais ao ouvir que, a mando do "sócio" de Theo, Hugo tem ordens para impedir seus planos de conseguir os depoimentos das vítimas do vilão.

No momento em que ela chega, Orfeu pergunta se Hugo está cumprindo o dever dado por ele e de que forma ele fez isso. "Explica esse 'bagulho' direito! Você falou exatamente o que para sua namorada?", pergunta o dono do bar.

Hugo então afirma para o "padrinho" que está tentando fazer Jenifer deixar de lado a busca pelas vítimas do empresário, mas que é uma tarefa difícil, pois ela é um pouco "cabeça dura".

"Pode parar. É você quem tem que baixar a bola da novinha. Dá seu jeito", ordena Orfeu.

Jenifer ouve tudo, se aproxima de Hugo e o chama de mentiroso, após se decepcionar com o grafiteiro.