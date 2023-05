Vai Na Fé: Lumiar descobre fraude de Ben em exame de DNA

Desconfiada do ex-marido, Lumiar (Carolina Dieckmann) investiga e descobre que Ben (Samuel de Assis) pagou a dois funcionários do laboratório para fraudar o exame de DNA de Jenifer (Bella Campos). Após descobrir a verdade, a filha de Dora (Claudia Ohana) coloca o advogado "contra a parede" e diz que tem provas do crime cometido por ele.

O exame - que primeiramente atestou Ben como o pai - precisou ser refeito por uma falha do laboratório e agora o resultado final apontou Theo (Emilio Dantas) como o pai de Jenifer.

Lumiar desconfiou de que o ex-marido estivesse envolvido no caso e pudesse ter fraudado o teste. Por isso, ela investigou e descobriu a verdade, mas não contou nada para Theo, seu ex-amante.

“O investigador não achou nada concreto. É provável que tenha sido mesmo um erro do laboratório”, mente a advogada.

Sabendo que o vilão não acreditou na desculpa, Lumiar o manda embora do apartamento e decide procurar Ben para contar que já sabe de tudo. “Eu descobri que você forjou o primeiro exame de DNA. Vai negar?”, diz ela.

Assustado, Ben tenta disfarçar e afirma não saber do que a advogada está falando, até que ela o confronta e informa que tem provas. "Você subornou dois funcionários do primeiro laboratório para que eles te colocassem como pai da Jenifer. Você fraudou um documento!”, grita a ex-amante de Theo.

“Você vai me denunciar?”, pergunta Ben, sem saber o que fazer.