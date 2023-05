Vai Na Fé: Jenifer descobre que Sol foi abusada por Theo e promete vingança

Na novela "Vai Na Fé", Jenifer (Bella Campos) descobre que é filha de Theo (Emilio Dantas) e não de Ben (Samuel de Assis) e fica decepcionada. A estudante fica ainda mais irritada ao saber, por meio de Kate (Clara Moneke) que a mãe, Sol (Sheron Menezzes), foi estuprada pelo vilão no passado, ou seja, ela é fruto do crime praticado por ele.

VEJA MAIS

Revoltada ao descobrir o crime, a filha de Sol procura Theo e promete expor as atrocidades cometidas por ele.

"Vou falar para todo mundo que você é um estuprador! Vou contar que você abusou da minha mãe! Você entendeu o que eu disse? Vou falar para todo mundo o que você fez com a Kate e também como estuprou minha mãe. Você é doente, transformou a Kate na versão da minha mãe jovem", grita Jenifer.

Ao ouvir a ameaça da filha, Theo não se intimida e nega ter estuprado Sol após ter saído com ela do baile do NeiNei. "Deixa eu falar minha versão. Meu caso com sua amiguinha terminou de forma patética. Ela me traiu com um bandidinho do seu bairro e na minha cama. Sei lá o nome do infeliz. E essa história de que eu violentei sua mãe, isso é mentira. Eu tive um lance com ela, mais nada", fala o vilão.

Jenifer segue sem acreditar no que o marido de Clara (Regiane Alves) diz e então decide, com a ajuda de Ben e Yuri (Jean Paulo Campos), procurar outras vítimas do abusador para tentar colocá-lo atrás das grades.

"Quero colocar esse homem na cadeia pelo o que ele fez com a minha mãe", diz a estudante, para Ben.