Vai Na Fé: Jenifer e Ben localizam outra vítima de Theo

Jenifer (Bella Campos) descobriu quem Theo (Emilio Dantas) é de verdade e agora quer colocar o vilão, seu pai biológico, atrás das grades. Após saber que o abuso sofrido por Sol (Sheron Menezzes) prescreveu como crime, a jovem pediu ajuda de Ben (Samuel de Assis) e conseguiu encontrar outra vítima do vilão.

Depois que Sol parou de frequentar o baile do NeiNei, na adolescência, outra mulher, chamada Janaína (Tulanih) se tornou a "princesinha do baile". Após localizarem a moça em um blog, a dupla foi até o salão de beleza onde ela trabalha para descobrir se chegou a conhecer Theo no passado.

Ben pergunta para a manicure se ela lembra do famoso baile do NeiNei e Janaína, sem entender do que se trata, fica preocupada e diz que está em serviço.

Jenifer então vai direto ao ponto e mostra uma foto de Theo, pergunta se a moça o conhece e a deixa totalmente atordoada. “Vocês dois, fora da aqui, agora!”, grita Janaína.

“Esse é o Theo. Acho que ele fez com você o mesmo que ele fez com a minha mãe. A gente quer que esse homem pague pelos seus crimes. Você pode ajudar?”, implora Jenifer.