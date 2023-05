Vai na Fé: Sol vê Lui em clima de romance com Jade no Refúgio Paz do Lumiar

Lui Lorenzo (José Loreto) decidiu se isolar no Refúgio Paz do Lumiar para buscar um novo sentido para a vida e se reconectar com a música. No local, administrado pelo pai, Fábio (Zé Carlos Machado), e Dora (Claudia Ohana), ele conhece Jade (Eloise Yamashita) e os dois acabam se envolvendo. Em um momento de romance ao lado dela, Sol (Sheron Menezzes) chega ao local e fica chocada com o que vê.

O filho de Wilma (Renata Sorrah) aproveita uma sessão de massagem para "liberar as energias acumuladas" e acaba beijando Jade. “Cadê aquela energia toda que estava guardada aí?”, pergunta a garota. “Você quer sentir a energia? Eu vou te mostrar!”, responde Lui, beijando Jade.

Sol, que está chegando em Lumiar para gravar o reality show da banda, presencia o beijo e Lui explica para a ex-namorada que não sabia que ela estava vindo para Lumiar.

“E não precisa ficar com ciúmes. A gente estava só dispersando as energias represadas do Lui”, complementa Jade.

A backing vocal logo faz questão de deixar claro que não estava com ciúmes e fala para a funcionária do Refúgio que o cantor faz o que quiser com "a energia dele".

“Não importa quem eu beije. Meu coração é seu. Você sabe”, diz o cantor.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)