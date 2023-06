Ator de ‘Mulheres Apaixonadas’ revela ser ignorado por Bruna Marquezine há anos

Victor Cugula e Bruna Marquezine contracenaram juntos na trama de Manoel Carlos, ‘Mulheres Apaixonadas’, de 2003. Mesmo com a proximidade da atriz desde a época em que a trama estava no ar, Cugula revelou ter sido ignorado por Bruna há três anos após tentar contato com a nova estrela da DC Comics no Instagram.

VEJA MAIS

Em seu perfil, Cugula compartilhou a captura de tela da primeira mensagem, enviada em novembro de 2021, onde convida Bruna para um churrasco. Já em março de 2022, Victor manda mais um mensagem para a atriz, dessa vez pedindo um casaco emprestado de volta. A última mensagem, enviada na última segunda-feira (29) mostra um convite para outro churrasco, dessa vez com o elenco da novela. “Só quero quem participou de ‘Mulheres Apaixonadas’, eu, tu, tio Tony (Tony Ramos), Maneco (Manoel Carlos). Sem gente de fora”, escreveu.

Ao compartilhar as mensagens, Cugula brincou nos stories: “Esse ano vai”. Em exibição no Vale a Pena Ver de Novo desde segunda-feira (29), a novela ‘Mulheres Apaixonadas’ é a nova substituta de ‘O Rei do Gado’, e traz muitas cenas com os atores mirins no início da carreira. Na ficção, Cugula deu vida ao Lucas, filho adotivo de Théo (Tony Ramos) e Helena (Christiane Torloni), enquanto Bruna interpretou Salete, neta de Inês (Manoelita Lustosa).

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)