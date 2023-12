Lewis Hamilton celebra virada do ano na Bahia ao lado de modelo brasileira

O piloto britânico da Fórmula 1 Lewis Hamilton escolheu o Brasil para passar o Réveillon. A sua chegada ao país foi marcada pelo desembarque em Trancoso, onde participou de uma animada festa de pré-Réveillon durante o final de semana.

Os registros e relatos de turistas revelam que Hamilton desfrutou de um jantar no Quadrado, no elegante Flô Trancoso. A presença do piloto não passou despercebida, especialmente ao ser visto acompanhado da modelo carioca Juliana Nalú.

Nascida no Complexo do Chapadão, Juliana Nalú, de 25 anos, iniciou a carreira como modelo aos 14 anos e, formada em artes cênicas, já contracenou com Chay Suede. A parceria artística se deu na novela "Segundo Sol", produção da Globo, onde fizeram par romântico.