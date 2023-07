Ladrões invadem casa de Emerson Fittipaldi e levam bens avaliados em R$ 1,3 milhão

O ex-piloto Emerson Fittipaldi teve um prejuízo na última semana após ladrões invadirem sua casa em Valtenesi, na Brescia. Entre os itens de luxo roubados da propriedade estavam relógios e joias do brasileiro, avaliados em cerca de R$ 1,3 milhão.

Segundo o jornal Corriere della Sera, Fittipaldi não estava presente quando o imóvel foi invadido pelos bandidos. A polícia italiana teve acesso às câmeras de segurança do local e da região, mas ainda não conseguiu identificar os responsáveis pelo crime.

Fittipaldi mora com a família no país há alguns anos e chegou a concorrer, no ano passado, a uma vaga no Senado, recebendo 37 mil votos. Na mesma região onde reside o brasileiro também mora o francês René Arnoux, outro grande nome do automobilismo, que tem casa em Desenzano del Garda.