Acusado de sequestro relâmpago e roubo de mil reais da vítima é preso em Parauapebas

Foi preso na tarde da última quarta-feira (12), pela equipe de Furtos e Roubos da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas, Thiago Max Silva Ferreira. Ele é acusado de roubo circunstanciado, mediante sequestro relâmpago, crime previsto no artigo 157 do Código Penal Brasileiro. O crime ocorreu na Avenida dos Ipês, próximo a uma academia, em Parauapebas, sudeste paraense. As informações foram divulgadas pelo site Zé Dudu.

No momento em que a vítima saía da academia, foi abordada por Thiago Max, que, sob grave ameaça, entrou junto com ela no automóvel de propriedade dela, um Chevrolet Tracker, preto, que estava estacionado em frente ao estabelecimento. Ele mandou que ela dirigisse e, no percurso a obrigou a transferir, via Pix, o valor de R$ 1.000,00 para uma conta.

Após a transferência do valor, a vítima deixou o assaltante em um posto de combustíveis. Comunicada, a equipe policial conseguiu localizar o acusado e o conduziu à Delegacia de Polícia Civil.