Trio é preso pelo roubo de mais de 20 veículos alugados na Grande Belém

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (5), três homens suspeitos de envolvimento no roubo de mais de 20 veículos de locadoras da Região Metropolitana de Belém. De acordo com a investigação, todos os carros são novos, do ano de 2021 em diante, com valor de mercado alto. O prejuízo estimado às empresas vítimas é de cerca de R$ 500 mil. Dois dois detidos são dois ex-guardas municipais de Benevides, que se passavam por policiais civis durante as ações.

Os presos são Jefferson Oliveira Gomes, Paulo Adriano Ribeiro Oliveira e Paulo Sérgio Barbosa Costa. Segundo a polícia, eles seriam os líderes da organização criminosa e teriam recrutado outras pessoas, que aderiram ao grupo mediante o recebimento de R$ 3 mil por veículo roubado. Os criminosos locavam os veículos e forjavam roubos e furtos para justificar a não devolução do carro, que era entregue aos chefes da quadrilha. Conforme o relatório da PC, os veículos eram utilizados na prática de outros crimes.

Foram apreendidos os celulares dos presos, além de algemas, colete e distintivo com símbolos da polícia civil usados pelo grupo. A investigação continua no intuito de identificar demais envolvidos na ação.

A operação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFVA), para cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão por associação criminosa, furto mediante fraude e usurpação de função pública, expedidos pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.