Empresário paraense tem Ferrari roubada em condomínio na Flórida; vídeo

No último sábado (15), o empresário paraense Eduardo Delpupo teve sua Ferrari roubada da frente de sua residência, localizada em um condomínio fechado de Orlando, na Flórida (EUA). As câmeras de segurança registraram o momento do crime.

Nas imagens divulgadas pela esposa do empresário, Clarissa Delpupo, é possível ver que Cadu, filho do casal, corre para perto do veículo branco que estava sendo pilotado por alguém encapuzado. Em seguida, Clarissa e Eduardo aparecem correndo atrás do filho pensando que ele estava pilotando o carro. Apesar de avisarem a portaria do condomínio, o assaltante conseguiu fugir com a Ferrari. Veja o vídeo:

VEJA MAIS

Em uma publicação conjunta com o marido no Instagram, Clarissa relata o sentimento de medo gerado pela situação. "Confesso que parece mentira, parece um pesadelo… não pelo carro, que temos seguro, mas por esse momento horrível que vivemos..", disse. "Não consigo olhar esse vídeo sem chorar, fico pensando o que poderia ter acontecido. Minha cabeça tá a mil…", expressou a mulher.

Clarissa alega que o carro de apoio dos assaltantes estava estacionado ao lado da casa e que algo pior poderia ter ocorrido. "Poderiam ter atirado" disse Clarissa.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor de OLiberal.com)