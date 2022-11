Motorista de Ferrari sobe calçada em acidente nesta sexta-feira (18)

O motorista de uma Ferrari perdeu o controle do carro e invadiu a calçada de uma avenida em Salvador, na Bahia, na tarde desta sexta-feira (18). No acidente, nenhum outro carro foi atingido e nenhuma pessoa ficou ferida. Um trecho da avenida ficou interditado para a remoção do veículo, mas logo foi liberado.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) esteve no local e encontrou o veículo em cima da calçada, com o motorista ainda dentro do carro, sem ferimentos. Uma pessoa que passava no local filmou o automóvel de luxo. Veja o vídeo:

Segundo informações do portal BNews, o veículo é do modelo 488 GTB, de 2020, e está avaliado em R$3,4 milhões. A porta do automóvel ficou danificada, além do airbag ter sido acionado. Nas imagens, é possível ver o carro de luxo inclinado na calçada da avenida, devido a geografia do local.

