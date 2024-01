Quem é Wilson Fittipaldi, pioneiro entre os pilotos brasileiros, que está internado em São Paulo?

O ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi Jr., foi hospitalizado após sofrer uma parada cardíaca em decorrência de engasgo com um pedaço de carne durante almoço de natal. Na ocasião, o ex-atleta de automobilismo comemorava os seus 80 anos.

Wilsinho está internado no Hospital Prevent Sênior, no Itaim Bibi, em São Paulo.

Nascido em São Paulo, Wilsinho, como é chamado pela sua família, é irmão mais velho do bicampeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, e filho do famoso locutor de rádio, do qual recebeu seu nome, Wilson Fittipaldi.

O ex-piloto correu por três anos na principal categoria de automobilismo do mundo, em 1972, 1973 e 1975, onde pilotou pelas equipes da Brabham e pela Copersucar, única escuderia brasileira da história da Fórmula 1.

Além da Fórmula 1, Wilson correu pela Fórmula Indy e pelo Stock Car, principal competição de automobilismo no Brasil.