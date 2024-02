Corpo do ex-piloto de F1 Wilson Fittipaldi deverá passar pelo Autódromo de Interlagos

Neste sábado (23), o corpo do ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi, será homenageado em uma cerimônia especial no Autódromo de Interlagos, localizado na zona sul de São Paulo. O desfile ocorrerá em um carro do Corpo de Bombeiros.

Fittipaldi estava internado desde dezembro no Hospital Prevent Senior do Itaim Bibi, na zona oeste da capital paulista, após sofrer uma parada cardíaca. Aos 80 anos, o ex-piloto veio a óbito devido a complicações decorrentes desse incidente.

De acordo com informações da família, Wilsinho, como era carinhosamente chamado, sofreu uma parada cardíaca após engasgar com um pedaço de carne durante o almoço de Natal.

Wilson Fittipaldi, irmão mais velho do bicampeão da Fórmula 1 Emerson Fittipaldi e filho do renomado locutor de rádio Wilson Fittipaldi, do qual herdou o nome, nasceu na cidade de São Paulo.