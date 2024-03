GP do Bahrein: treinos têm dobradinha da Mercedes, Ricciardo líder e Verstappen em 6º lugar

A temporada 2024 da Fórmula 1 começou com surpresas nesta quinta-feira (29). Os treinos livres para o GP do Bahrein foram liderados por Daniel Ricciardo (RB) e Lewis Hamilton (Mercedes). O heptacampeão ainda garantiu uma dobradinha para a equipe, com George Russell em segunda posição. O atual tricampeão, Max Verstappen (RBR), finalizou os dois treinos em sexto lugar.

Ricciardo finalizou o primeiro treino com 1m32s869, seguido por Lando Norris (McLaren) e Oscar Piastri (McLaren). Norris e Piastri marcaram 1m32s901+0s032 e 1m32s113+0s244, respectivamente. A vitória do piloto da RB é associada à escolha dos pneus macios para o final da sessão.

O top 10 foi formado, também, por Yuki Tsunoda (RB), Fernando Alonso (Aston Martin), Max Verstappen (RBR), George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) e Valtteri Bottas (Sauber).

Daniel Ricciardo, piloto da RB na F1 (Reprodução / Instagram)

Confira o resultado do primeiro treino - GP do Bahrein

Resultado do primeiro treino do GP do Bahrein 2024 (Reprodução / F1)

O segundo treino foi de alegria para a Mercedes, com Hamilton e Russell em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Os pilotos finalizaram com 1m30s374 e 1m30seg580 +0s206. O terceiro lugar foi de Fernando Alonso (Aston Martin), com 1m30s660 +0s286. Hamilton fez o melhor tempo do dia.

Os demais pilotos das dez primeiras colocações foram Carlos Sainz (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen (RBR), Nico Hulkenberg (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari) e Sergio Perez (RBR).

Confira o resultado do segundo treino - GP do Bahrein

Resultado do segundo treino do GP do Bahrein 2024 (Reprodução / F1)

Nesta sexta-feira (1º), a partir das 9h30, ocorre o terceiro treino livre. Mais tarde, às 13h, é o treino classificatório. A corrida do GP do Bahrein está marcada para este sábado (02), às 12h (horários de Brasília).

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)