Falta de títulos da Ferrari na Fórmula 1 impulsionou acordo de Lewis Hamilton, revela o piloto

Lewis Hamilton, piloto britânico de Fórmula 1, surpreendeu ao ser anunciado como parte da equipe Ferrari a partir de 2025. Atual piloto da Mercedes, ele relevou que encarou como um desafio a ausência de títulos da escuderia italiana, que não é campeã desde 2007. O heptacampeão se prepara para a temporada 2024 da F1, que inicia no GP do Bahrein.

Segundo Hamilton, é impossível não se fascinar com os fãs da Ferrari, especialmente durante o GP da Itália. Ele também relembra do auge de Michael Schumacher, ex-piloto da equipe italiana. “Provavelmente todos nós sentamos em nossa garagem e vimos o piloto no cockpit vermelho, imaginando como seria estar cercado assim por vermelho. É uma equipe que não tem tido muito sucesso ultimamente, desde 2007, e eu vi isso como um grande desafio. E quando era criança, eu costumava jogar [videogame] como Michael naquele carro. Definitivamente, é um sonho e estou muito, muito animado”, falou.

Desde 2008, a Ferrari não vence um campeonato de construtores. A última conquista foi com o brasileiro Felipe Massa, como vice-campeão. Em 2007, no mundial de pilotos, a escuderia venceu pela última vez, com o finlandês Kimi Räikkönen.

O último contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes foi assinado em agosto de 2023 e o vínculo seria até o final de 2024, com possibilidade ou não de renovação. No final de janeiro deste ano, o piloto foi anunciado como parte da Ferrari a partir de 2025, onde deve permanecer por dois anos.

O contrato do heptacampeão com a equipe italiana lhe proporciona, por temporada, US$ 100 milhões - aproximadamente, R$ 500 milhões. Parte do valor deve ser direcionado à Mission 44, instituição de Hamilton que ajuda jovens de origens minoritárias a entrarem no mercado de trabalho automobilístico. “Desde 2020, fizemos grandes avanços para melhorar a diversidade dentro da equipe [Mercedes] e isso continuará depois de mim. Estamos à frente de todas as outras equipes nesse aspecto. A Ferrari tem muito trabalho a fazer, então já coloquei isso como prioridade ao falar com John [Elkann, CEO da Ferrari], e eles estão superanimados para começar a trabalhar nisso também”, falou o piloto.

Lewis Hamilton afirmou se orgulhar da história que construiu com a Mercedes e que a decisão de mudar foi difícil. Desde 2013, o piloto conquistou oito títulos de construtores e seis de pilotos. No total, até o momento, são 82 vitórias na equipe alemã.

A temporada 2024 da F1 começa no dia 2 de março, sábado, com o GC do Bahrein. Hamilton corre com a Mercedes ao lado de George Russell, enquanto a Ferrari conta com Charles Leclerc e Carlos Sainz.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)