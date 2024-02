F1: Com o prata de volta, Mercedes anuncia carro para última temporada de Lewis Hamilton na equipe

A Mercedes divulgou o novo carro para a temporada de 2024 na Fórmula 1. Nesta quinta-feira (14), a equipe alemã mostrou ao mundo o W15, que tem traços da estética dos modelos passados, com o prata de volta e o "azul pretonas", mas, sem deixar o preto marcante de fora. O carro marca o último de Lewis Hamilton pelo time, já que o heptacampeão vai correr pela Ferrari em 2025.

O modelo foi apresentado por Toto Wolff, chefe da equipe, Lewis Hamilton, George Russell e James Allison, responsável pelo projeto da temporada. A Mercedes está pressionada para entregar um bom desempenho nesta temporada. Nos últimos dois anos, o time não conseguiu desenvolver um bom carro e não brigou pelo campeonato, tendo conquistado apenas uma vitória, com George Russell, no GP de São Paulo em 2022.

"Acho que os últimos dois anos foram necessários para que nós nos reajustássemos, recalibrássemos e reinventássemos em certas áreas. Nenhuma equipe esportiva venceu todos os campeonatos de que participou. Isso é apenas um fato. Sabíamos que chegaria um momento em que as coisas se tornariam mais desafiadoras, e isso foi o que aconteceu em 2022 e 2023. Mas isso também significa que você é obrigado e mudar sem jogar fora o que há de bom no time", declarou Toto Wolff.

Apesar dos problemas, a Mercedes foi vice-campeã de construtores em 2023 e Lewis Hamilton ficou em terceiro lugar no campeonato de pilotos, que teve Max Verstappen e Sergio Pérez em primeiro e segundo lugar, respectivamente.

Com isso, na temporada de despedida de Lewis Hamilton da equipe, a Mercedes quer entregar um bom carro para que o desempenho no ano seja melhor do que nos últimos. O heptacampeão vai iniciar a 12º temporada com o time alemão. Até o momento, foram seis títulos mundiais de pilotos, oito de construtores, 82 vitórias, 78 pole positions e 148 pódios, se tornando a parceria de mais sucesso na Fórmula 1.

O segundo piloto da equipe será George Russell, que teve o contrato renovado até o final de 2025. Com um estilo agressivo de pilotagem, o britânico é uma das apostas da Mercedes para o futuro.