F1: com o tradicional vermelho, Ferrari apresenta carro de 2024; veja os modelos de outras equipes

A Ferrari mostrou ao público o SF-24 nesta terça-feira (13). O carro será o modelo que irá disputar a temporada de 2024. A nova pintura tem o tradicional vermelho predominante e detalhes em branco e amarelo no bico e nas laterais do veículo. Até o momento, sete equipes já divulgaram as pinturas dos carros para esta temporada, que começa dia 2 de março, com o Grande Prêmio do Bahrein.

A equipe italiana passa por um momento de reestruturação da Fórmula 1. Após o fiasco nos últimos anos, o time busca uma recuperação para voltar a disputar o título. Em 2023, a Scuderia foi o único time a vencer uma corrida além da Red Bul Racing, com o triunfo de Carlos Sainz venceu o GP de Singapura.

VEJA MAIS

Apesar disso, a Ferrari terminou o campeonato de construtores atrás da Mercedes, que também está em crise na F1. O novo modelo do carro agradou aos fãs da Scuderia, que é a mais tradicional da Fórmula 1. Para a temporada de 2024, a dupla segue a mesma: Charles Leclerc e Sainz.

No entanto, para 2025, o time italiano contará com o heptacampeão Lewis Hamilton, que assinou com a Scuderia neste ano.

No próximo dia 21 de fevereiro, a pré-temporada da Fórmula 1 começa e os carros darão as primeiras voltas. A primeira corrida do ano será no GP do Bahrein, no dia 2 de março.

Confira os carros das outras equipes do grid

Haas

Após a saída de Günther Steiner, a Haas anunciou a pintura do carro VF-24. A maior parte da pintura do veículo é preta, com detalhes brancos e vermelhos. Kevin Magnussem e Nico Hulkenberg são os pilotos da equipe na temporada.

Williams

A multicampeã Williams lançou o novo carro em Nova Iorque. Com Alex Albon e Logan Sargeant, a pintura do modelo segue com o azul e o preto predominando. O time também vive um momento de reconstrução.

Stake F1 Team (Saube)

A Stake (Sauber) foi a equipe que mais mudou na pintura do carro. No lugar do vermelho, o time colocou o verde e preto. Valtteri Bottas e Guanya Zhou são os pilotos da equipe.

Alpine

O novo A525 foi lançado com uma pintura mais conservadora, com detalhes rosas e muito preto. Esteban Ocon e Pierrie Gasly são os pilotos.

Visa Cash App RB (AlphaTauri)

Com um novo nome - nada popular - a Visa Cash App RB, antiga AlphaTauri, fez um super lançamento do novo caso. O modelo voltou ao antigo tom de azul, com detalhes vermelhos e brancos na lataria. Daniel Riccardo e Yuki Tsunoda são os pilotos da equipe.

Aston Martin

Fernando Alonso e Lance Stroll vão pilotar um carro praticamente com a mesma pintura de 2023. A diferença é no tom do verde da Aston Martin.

Agora, restam apenas Mercedes, McLaren e Red Bull para fazerem os lançamentos. As equipes têm optado por uma pintura mais conservadora nos modelos, pois a maioria tem problemas com o peso dos carros.