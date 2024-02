Fórmula 1 começa temporada com corridas aos sábados; veja detalhes

A Fórmula 1 inicia a temporada de 2024 neste sábado (2), com o GP do Bahrein, às 12h. Após os testes da pré-temporada, a expectativa para o campeonato estão altas. A Red Bull está em busca do tricampeonato de construtores enquanto o holandês Max Verstappen pode conquista o tetra de pilotos.

Nesta temporada, a F1 tem o maior número de corridas da história. Ao todo, serão 24 Grande Prêmios, sendo que seis terão as Sprint Races. Além disso, nesta temporada duas corridas serão realizadas no sábado, todas elas na região do Oriente Médio.

Corridas aos sábados

Pela primeira vez em anos, a Fórmula 1 vai realizar duas corridas aos sábado, a primeira no dia 2 de março, no Bahrein, e a segunda 9 de março, na Arábia Saudita. A mudança no calendário se deu por conta do ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos.

O mês sagrado respeita o calendário lunar, então, a data muda de ano para ano. Em 2024, o dia do ramadã será 10 de março. Nesses dias, os muçulmanos fazem orações, rezas e outros cultos. Por isso, a F1 mudou o final de semana do GP do Bahrein e da Arabia Saudita.

Como chegam as equipes

Os treinos da pré-temporada reafirmaram o que muitos já esperavam: a Red Bull continua a frente das demais equipes e é a favorita para o campeonato. Assim como o time austríaco, Max Verstappen é o piloto a ser batido. O holandês parece estar confortável com o carro e chega como favorito a ganhar o campeonato.

Além da disputa na pista, a Red Bull também enfrenta um problema administrativo. O chefe da equipe, Christian Horner, está sendo investigado interna na empresa por conta de um suposto comportamento "inapropriado" do diretor com uma funcionária. A denúncia foi feita ainda em fevereiro e tem movimentado bastante no universo do F1. Até o momento, a RBR ainda não se pronunciou sobre o caso e a Ford, futura parceira do time austríaco, tem pressionado a companhia por agilidade na resposta a situação.

A temporada de 2024 também marca a despedida de Lewis Hamilton da Mercedes. O heptacampeão vai correr pela Ferrari em 2025. Com isso, há uma expectativa grande para ver como será o entrosamento entre o piloto e a equipe durante o ano e se o carro do time alemão de fato melhorou.

Vale ressaltar que nos últimos dois anos, a Mercedes não desenvolveu bons carros, impossibilitando que Hamilton e George Russell sonhassem com uma disputa pelo título. Nesta temporada, a equipe mudou completamente o conceito do carro e espera voltar ao caminho das vitórias.

A Ferrari também vem repaginada para este ano. Em 2023, a tradicional equipe italiana ficou em terceiro lugar no campeonato de construtores, atrás da Mercedes, e venceu uma corrida. Mesmo com o carro superior ao do time alemão, erros de estratégias, pit stops ruim e falta de confiabilidade no modelo dificultaram a vida dos pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz. Mas, para este ano, é esperado que já seja possível ver mais do trabalho de reconstrução que Fred Vasseur tenta implantar na Scuderia.

A McLaren também deve vir mais forte para este ano. O time inglês foi o que mais cresceu na última temporada e pode evoluir este ano, assim como a Aston Martin de Lawrence Stroll - que ao contrário dos adversários, começou 2023 bem, mas caiu de rendimento na segunda parte do campeonato.

O desempenho da Alpine também é muito esperado. O time, que já foi Renault, não tem resultados expressivos há alguns anos. Na pré-temporada, dados sugeriram que o carro não estava com um bom ritmo como o esperado.

Além disso, Visa Cash RB, Sauber, Haas e Williams prometem evolução significativa no desenvolvimento e rendimento dos carros.

Confira os horários do GP do Bahrein

Quinta-feira, 29 de fevereiro

Treino livre 1: 8h30

Treino livre 2: 12h

Sexta-feira, 1º de março

Treino livre 3: 9h30

Classificação: 13h

Sábado, 2 de março

-Corrida: 12h