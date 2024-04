Neymar visita vestiário do Santos e avisa que vai jogar o Brasileirão de 2025, diz site

Afastado dos gramados por conta de uma grave lesão no joelho, o jogador Neymar foi acompanhar o time do coração, o Santos, no primeiro jogo da decisão do Paulistão. Na Vila Belmiro, o atacante viu o Peixe sair na frente e vencer o Palmeira por 1 a 0. Além da torcida, o craque brasileiro, cria da equipe alvinegra, disse que vai jogar o Campeonato Brasileiro de 2025 com o antigo clube.

De acordo com informações divulgadas pelo site UOL, o jogador fez um discurso no vestiário do Santos e avisou que querer jogar o Brasileirão de 2025. O título brasileiro é o único que o atacante não conquistou com a camisa do Peixe.

Esta não é a primeira vez que Neymar manifesta o desejo de retornar ao clube da Vila. Ainda durante o Paulistão, na partida contra o Corinthians, ele falou que voltaria a jogar pelo Santos, só não deu datas.

Neymar fez uma visita rápida no vestiário, cumprimentou os jogadores e deu força para os atletas encararem a final. Além disso, o atacante entrou no gramado com a taça da competição.

Há expectativas de que as conversas entre o jogador e o Peixe fiquem mais fortes por conta do retorno de Marcelo Teixeira à diretoria do clube.

Atualmente, Neymar joga no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Contudo, o atleta jogou apenas cinco vezes com a camisa do time e marcou um gol.