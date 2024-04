Parazão: ídolos do Paysandu, Nicolas e Vinícius Leite têm chance de segundo título com clube

O Campeonato Paraense 2024 está na última fase, com Paysandu e Clube do Remo, maior rivalidade do futebol paraense, estrelando a grande final. Dois grandes destaques do Papão, Nicolas e Vinícius Leite já conquistaram o maior troféu do futebol estadual jogando juntos, na temporada de 2020, sob o comando de Hélio dos Anjos. Agora, em 2024, os dois têm a chance de conquistar pela segunda vez o Parazão vestindo a camisa alviceleste.

Em 2021, Nicolas já era um dos grandes destaques da equipe bicolor. Na época o Papão conquistou 49º título no Campeonato Paraense, após derrotar a Tuna na final, e o atacante foi um dos pilares para a vitória bicolor como um dos titulares absolutos na competição. Ao todo, o jogador deu 4 assistências e marcou 5 gols, em 14 jogos do Papão no Parazão, se tornando o artilheiro do time.

O desempenho de Vinícius Leite não foi muito diferente de Nicolas na primeira conquista do Paraense. Na sua vez, o atacante mostrou regularidade, anotando 3 assistências e 2 gols.

Agora, com um Re-Pa na segunda final que disputam no Parazão, os dois jogadores contam com a experiência na competição e em clássicos contra o maior rival do time, para conquistarem um “bicampeonato”. Ao todo, Nicolas já disputou 16 Re-Pa, enquanto Leite já participou de 13 clássicos.

A bola rola entre Remo e Paysandu neste domingo (7), a partir das 17h, no Estádio do Mangueirão. A partida de ida da grande final do Parazão 2024 terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, e cobertura completa pela Rádio Liberal +.