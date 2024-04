Carol Barcellos, jornalista da Globo, vai ao Mangueirão e acompanha o Re-Pa na torcida do Paysandu

Em Belém para gravar uma matéria especial de uma skatista paraense, a jornalista da Rede Globo, Carol Barcellos, esteve presente no Mangueirão e acompanhou o clássico entre Paysandu x Remo, pela semifinal da Copa Verde e esteve presente na torcida do Papão.

Em sua conta no Instagram, Carol Barcellos, de 42 anos, postou um vídeo da chegada ao novo Mangueirão. Em seguida, em um story, a jornalista do Globo Esporte e também do Esporte Espetacular, publicou uma foto nas cadeiras do Mangueirão do lado B, local em que fica a torcida do Paysandu.

Carol Barcellos acompanhou o jogo nas cadeiras do lado B, do Paysandu (Reprodução / Instagram)

Em entrevista à Rádio Liberal +, Carol falou da sensação em contemplar o clássico entre Leão x Papão e de poder acompanhar um jogo da arquibancada, no meio do torcedor. Ela falou que o clima do Re-Pa é sensacional e que Belém só se falava do clássico.

“Eu fui ao clássico ontem, eu nunca tinha ido ao Mangueirão. Na verdade, nós fomos, nossa equipe foi e foi muito legal. Sei que é uma sequência, o primeiro e quatro clássicos em abril, então sei que vai ser um mês bem animado aqui. Fui de folga, aproveitar, é bom ir de outro jeito. Fiquei na cadeira, mas é outra sensação, rara para gente que trabalha com isso, raro viver isso, foi muito legal ficar no meio da torcida, são duas torcidas bem bonitas, uma das maiores rivalidades do futebol no mundo. A gente queria muito ver isso, as torcidas, o quanto aquilo ali mexe com a cidade, eu fui na sorveteria, tomar um sorvete de castanha com cupuaçu e só se falava nisso”, contou.