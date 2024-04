Carol Barcellos entrevista skatista paraense notada por Tony Hawk; confira o vídeo

A jornalista Carol Barcellos está em Belém para gravar uma matéria que será exibida no programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, com a mais jovem promessa do skate paraense, Maria Vitória, de 7 anos, conhecida como Pimentinha.

Pimentinha viralizou nas redes sociais no início de março, depois que o norte-americano Tony Hawk, considerado uma lenda do skate mundial, compartilhou um vídeo da menina fazendo diversas manobras.

A repórter chegou à capital nesta segunda-feira (1º), e aproveitou para conhecer a Estação das Docas, onde experimentou alguns sabores de sorvetes regionais.

Quem é Maria Vitória, a Pimentinha

Pimentinha viralizou nas redes sociais após fazer uma manobra chamada “flip”, enquanto segurava a mão de sua mãe. Maria Vitória é moradora do município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), e faz parte do projeto Ananin Skate Social. A pequena skatista nasceu com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e frequenta o projeto há mais de um ano.

Inspirada por algumas vitórias de Rayssa Leal, a "Fadinha do Skate", que hoje se destaca no cenário do skate mundial, Pimentinha despertou o interesse pelo skate. Motivada, ela não pensou duas vezes em aderir ao projeto, que acolhe não só ela, mas também outras duas crianças com TEA e uma com hiperatividade.