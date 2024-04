Autor de gol que abriu a vitória em Re-Pa, atacante do Paysandu evita euforia nos próximos clássicos

O atacante Jean Dias anda de bem com a torcida do Paysandu. Após a ausência no primeiro Re-Pa, o atleta retornou ao time no primeiro duelo da final do Campeonato Paraense e acabou sendo decisivo ao abrir o caminho da vitória com um gol aos 17 minutos do primeiro tempo. Ao final do jogo, os bicolores saíram com a vitória por 2 a 0 e a vantagem na partida de volta, marcada para o próximo domingo (14).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Estou muito feliz por ter feito esse gol e ajudado os companheiros. Quando sai da partida senti um pouco o adutor e fiquei apreensivo, porque queria ajudar o grupo. Pude estar lá e desejo continuar dessa maneira", avalia o atleta, que lembra do outro compromisso com o maior rival já nesta quarta-feira (10), pela semifinal da Copa Verde.

Nesta competição, os dois times chegam em igualdade de resultados, o que sinaliza para ele muita precaução nos próximos dias. "Ontem conversamos sobre isso, sobre já virar a chave e saber que temos um novo clássico na quarta-feira contra um adversário que a gente respeita muito. Temos que ter o pé no chão para saber que estamos diante de um time forte. O nosso professor fala muito sobre euforia. Esse jogo já passou e temos uma decisão na quarta-feira. No clássico não tem essa de invencibilidade", reforça o atacante que esteve de fora do primeiro Re-Pa e sentiu o carinho da torcida.

VEJA MAIS



"Qualquer lugar que eu ia era assim, o torcedor perguntando quando volto, diziam que eu estava fazendo falta no time, pediram para que voltasse logo e recuperado. Eu fico muito feliz com isso", diz. Apesar da euforia, o jogador também falou da tristeza pela vida de um torcedor, ceifada por um tiro durante uma briga de torcedores do Remo no estacionamento do estádio.

"Quando cheguei em casa disse para minha esposa que este é um dos dias mais felizes e mais tristes. Uma pessoa sai de casa para assistir um evento e perde a vida. Entrou um peso no coração quando você vê algo assim acontecendo. Eu peço muito que essa rivalidade fique em campo, que aqueles que vão ao estádio fiquem em paz, que a violência passe longe. Como um ser humano, eu fiquei muito abatido por causa disso", encerra. Remo e Paysandu voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, às 20 horas.