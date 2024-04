Diretoria do Paysandu avalia primeiro semestre e estipula metas para a Série B; veja

Após a conquista do 50º título estadual, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, esteve na sala de imprensa ao lado do executivo Ari Barros na tarde desta terça-feira (16) para fazer uma avaliação dos primeiros meses no futebol bicolor. A cúpula alviceleste destacou as conquistas e metas futuras, que passam pela contratação definitiva de atletas, melhorias na estrutura física e premiação para a Série B, que começa neste sábado (20), contra o Santos. Confira:

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Momento

“O trabalho é de uma equipe inteira. A gente está tendo um bom desempenho, principalmente na parte administrativa. Nesse período fomos duas vezes campeão paraense, uma vez campeão da Copa Verde, onde o Paysandu já disputou oito das 11 finais. Agora entregamos uma parte do CT, mas o mérito é de toda a equipe. Ainda temos muito a entregar." (Maurício Ettinger)

Contratações e Libra

“Trouxemos cinco jogadores semana passada e devemos anunciar um ou dois em breve. Vamos ressaltar que a Libra, que tem nove clubes da série A e três da B, está nos ajudando nessa empreitada. Não vamos vender os nossos direitos de transmissão pelos próximos 50 vamos, que é o interessa da liga Forte, onde os clubes venderam 20% dos direitos. O Paysandu não quer, por isso acabamos ficando com a Libra, que é um bloco para negociar os direitos de transmissão. Os direitos de transmissão dos próximos 25 são todos do Paysandu, e estamos negociando em bloco junto com eles." (Maurício Ettinger)

Goleiros

“Estamos tratando da vinda de mais um goleiro. Tem coisas que a gente não pode abrir por causa da concorrência de mercado. Estamos atrás de um terceiro goleiro. os dois que estavam operaram. Em breve a gente deve anunciar. Quanto ao Matheus Nogueira, estamos conversando pela compra. O clube sempre tem feito esse tipo de investimento. Esse ano compramos dois atletas e com ele iniciamos as tratativas. O torcedor pode ficar tranquilo que estamos seguindo toda a demanda necessária. Daqui a pouco a gente anuncia a compra definitiva do Matheus Nogueira." (Ari Barros)

VEJA MAIS



Renovações

“A gente está trazendo jogadores com vistas para renovar para 2025. Isso já está acontecendo. É um ano onde investimos muito na base. A gente deve entregar o segundo campo até agosto. Estamos fazendo a academia, vestiário definitivo. Isso estava faltando para desenvolver a base. Vocês podem ver que estamos forçando muito com vistas ao ano que vem e aproveitar alguma coisa da base ao menos para o paraense." (Maurício Ettinger)

Premiações

“A gente ainda não sentou para discutir o bicho da Série B. Definimos o bicho contra o Santos e depois a gente vê o resto. Vamos atingir patamares para chegar aos 45, 62 e 72 pontos. Vamos lidar com bichos diferentes por pontuação." (Maurício Ettinger)

Melhorias na Curuzu

“A princípio todos os jogos serão na Curuzu. Dependendo da importância podemos ir para o Mangueirão, com o Santos dependendo também da condição. Vamos trocar toda a iluminação da Curuzu e adaptar aos padrões da Série A. Vamos começar na semana que vem, fruto de uns abnegados. Vamos anunciar tudo direito para mudar essa iluminação a partir da semana que vem." (Maurício Ettinger)