Paysandu tem poucos dias para contratações antes da estreia na Série B; veja

No último domingo (14), o Paysandu celebrou a conquista do 50º título do Campeonato Paraense, porém, o tempo para festejos se mostrou bastante curto, dada a estreia na Série B do Brasileiro contra o Santos, na Vila Belmiro, marcada para sábado (20). Para a jornada, a diretoria do clube tem se mostrado ativa no mercado da bola, que vai afunilando seu primeiro período de contratações.

Até 19 de abril, os clubes das Séries A e B têm a oportunidade de contratar jogadores que participaram de campeonatos estaduais pelo Brasil. Esse período é uma exceção da CBF, fora da primeira janela de transferências que ocorreu entre 11 de janeiro e 7 de março de 2024.

Esta é a última chance de reforçar o elenco antes da segunda janela de transferências, programada para 10 de julho a 2 de setembro.

Após esses períodos, é importante lembrar, jogadores sem contrato ainda podem assinar, desde que tenham rescindido contrato antes do fechamento de uma das janelas. A Fifa também permite exceções para atletas que possuem situação especial incluída no Regulamento sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores, além daqueles que rescindiram contrato pela Lei Pelé.

Assim, a cúpula do futebol alviceleste considera a contratação de um goleiro, especialmente com a incerteza sobre a permanência de Matheus Nogueira, que tem no seu radar proposta do Portimonense-POR. O contrato dele com o Papão encerra no dia 30 de junho, deixando o caminho aberto para uma nova proposta, seja por transferência definitiva ou novamente por empréstimo.

Além disso, o Papão trabalha com a ideia de ter em seu elenco mais um volante, um meia e um atacante. Para a Série B já chegaram os meias Brendon e Crystopher, os zagueiros Pedro Romano e Yeferson Quintana, o lateral-direito Léo Pereira, o volante Carlos Maia e o atacante Gabriel Santos. Apesar disso, existe também a possibilidade do clube fazer algumas dispensas nos próximos dias, antes da estreia na Série B contra o Peixe.