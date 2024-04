Confirmado! Paysandu anuncia Iago Hass, ex-Tuna Luso

O Paysandu confirmou a contratação do goleiro Iago Hass, ex-goleiro da Tuna Luso, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor chega para ocupar a posição de terceiro goleiro, após destacar-se pela Tuna Luso, ajudando a equipe a chegar na semifinal do Campeonato Paraense, além de ter sido campeão da Copa Grão-Pará, que garantiu à Águia do Souza uma vaga na Copa do Brasil. Iago Hass foi um dos destaques da equipe nas competições.

Hass é natural de Jundiaí, interior de São Paulo, tem 28 anos e já passou equipes como o Hercílio Luz-SC, Icasa-CE, Juventus-SP, Comercial-SP e Paulista, onde iniciou a carreira. O goleiro chega ao elenco do Paysandu para dividir posição com Matheus Nogueira e Diogo Silva.

O terceiro arqueiro bicolor, Gabriel Bernard, passou por uma cirurgia no joelho e deve ficar afastado nos próximos meses. Atualmente, o clube vive rodízio democrático entre os dois principais goleiros. Matheus Nogueira disputou o Campeonato Paraense como titular, enquanto Diogo Silva defende o clube na Copa Verde. É nesse contexto que Hass reforça o Papão da Amazônia.