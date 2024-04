Presidente do Paysandu afirma que Curuzu passará por mudanças na iluminação para a Série B

O Paysandu conquistou um dos objetivos da temporada que foi a conquista do Campeonato Paraense. Além disso, o clube está na final da Copa Verde e inicia neste sábado (20), diante do Santos, a campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Após o título do Parazão, durante entrevista coletiva, o presidente do Papão, Maurício Ettinger, falou sobre as melhorias prevista para o estádio da Curuzu.

Segundo o dirigente, o estádio passará por algumas adaptações para estar de acordo com os padrões da Série A, como melhorias na iluminação, com a inclusão de LED. O presidente destacou que o objetivo é mandar todos os jogos do Brasileirão na Curuzu, apenas a partida contra o Santos que vai ocorrer no Mangueirão.

VEJA MAIS

“A princípio todos os jogos serão na Curuzu. Dependendo da importância podemos ir para o Mangueirão, com o Santos dependendo também da condição. Vamos trocar toda a iluminação da Curuzu e adaptar aos padrões da Série A. Vamos começar na semana que vem, fruto de uns abnegados. Vamos anunciar tudo direito para mudar essa iluminação a partir da próxima semana", declarou Maurício Ettinger.

O Paysandu estreia na segunda divisão do Campeonato Brasileiro contra um adversário duro, o Santos, que foi vice-campeão do Paulistão 2024. O jogo ocorre no próximo sábado (20), na Vila Belmiro.

Além das mudanças estruturais, a equipe bicolor também prevê novas contratações de jogadores, incluindo goleiros, para reforçar o elenco na busca por uma boa campanha na Série B.