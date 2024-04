Paysandu fecha com goleiro Iago Hass para a disputa da Série B do Brasileirão

O Paysandu deve anunciar a contratação do goleiro Iago Hass, da Tuna Luso, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em breve. O clube busca um terceiro arqueiro para compor o elenco, já que os reservas passaram por procedimentos cirúrgicos. Segundo informações repassadas por uma fonte ao Núcleo de Esportes de OLiberal.com, o jogador tunante assinou com a equipe bicolor.

O jogador defendeu a Tuna Luso no início de 2024 e ajudou a equipe a chegar na semifinal do Campeonato Paraense e conquistou a Copa Grão-Pará, que garantiu à Águia do Souza uma vaga na Copa do Brasil. Iago Hass foi um dos destaques da equipe nas competições.

Hass é natural de Jundiaí, interior de São Paulo, tem 28 anos e já passou equipes como o Hercílio Luz-SC, Icasa-CE, Juventus-SP, Comercial-SP e Paulista, onde iniciou a carreira. O goleiro chega ao elenco do Paysandu para dividir posição com Matheus Nogueira e Diogo Silva. O terceiro arqueiro bicolor, Gabriel Bernard, passou por uma cirurgia no joelho e deve ficar afastado nos próximos meses.

Atualmente, o Paysandu vive faz um regime de rodízio entre os dois principais goleiros. Matheus Nogueira disputou todo o Campeonato Paraense como titular, enquanto Diogo Silva defende o clube na Copa Verde.

A decisão do Papão de contratar mais um goleiro passa também pela indefinição da situação de Matheus Nogueira. O goleiro pertence ao Portimonense, de Portugal, e está emprestado ao Paysandu desde a temporada passada. Em entrevistas coletivas, Hélio dos Anjos já havia falado sobre a possibilidade do jogador deixar o clube e, por isso, optou por colocar Diogo Silva para disputa a Copa Verde.

Durante entrevista coletiva na última terça-feira(16), o executivo Ary Barros afirmou que o Papão tenta comprar definitivamente Matheus Nogueira e que a próxima contratação seria de um goleiro.

“Estamos tratando da vinda de mais um goleiro. Tem coisas que a gente não pode abrir por causa da concorrência de mercado. Estamos atrás de um terceiro goleiro. Os dois que estavam operaram. Em breve a gente deve anunciar. Quanto ao Matheus Nogueira, estamos conversando pela compra. O clube sempre tem feito esse tipo de investimento. Esse ano compramos dois atletas e com ele iniciamos as tratativas. O torcedor pode ficar tranquilo que estamos seguindo toda a demanda necessária. Daqui a pouco a gente anuncia a compra definitiva do Matheus Nogueira", informou Ari Barros.