Após derrota para o Santos, Hélio dos Anjos acredita que o Paysandu vai fazer 'um grande campeonato'

O Paysandu perdeu para o Santos por 2 a 0 neste sábado (20) fora de casa, na Vila Belmiro. Após fazer um bom primeiro tempo, a equipe bicolor levou dois gols na segunda etapa. Apesar da derrota, o treinador do Papão, Hélio dos Anjos, gostou do que viu em campo e acredita que o time vai fazer uma boa Série B.

"Eu saio com uma convicção muito grande, independente do elogio ou do que todo mundo viu, de que o Paysandu vai fazer um grande campeonato. Aqui, nós chegamos a essa conclusão. A imposição do nosso jogo, a famosa linha alta, essa marcação pressão, se nós tivéssemos aproveitado três lances no primeiro tempo [teria sido diferente], nós tiramos toda a condição de dois volantes do Santos de jogar. Nós ficamos muito tempo com a bola no primeiro tempo, trabalhamos bem, independente da saída do Robinho, o Val [Soares] entrou bem", declarou o treinador que afirmou que o Paysandu ainda vai crescer mais na competição.

"Hoje, [o jogo] nos mostra que nós vamos, sim, fazer coisas nessa Série B. Eu acho que hoje foi uma prova incontestável em relação a isso. Vamos crescer, tem jogadores novos chegando e tem uma condição boa para você começar a preparação para o jogo que é daqui a sete dias praticamente", completou Hélio dos Anjos.

Os dois gols do Santos ocorreram no segundo tempo. O time paulista voltou melhor após o intervalo e aproveitou as poucas oportunidades que teve. Diferente do Papão, que não teve efetividade, mesmo tendo controle da bola e boas movimentações.

"Nós ficamos menos com a bola nos primeiro 30 minutos do segundo tempo e nisso você acaba oferecendo situações como fizemos. Nessa semana, trabalhamos muito na condição dos gols que tomamos, principalmente o primeiro. Trabalhamos na marcação baixa porque estamos entrando em uma competição com muita igualdade, não é como as que participamos até agora que a gente se sobressaiu em cima de praticamente todos os adversários. No primeiro gol nós erramos, o garoto [Pedrinho] veio por dentro, sabia que ia entrar por dentro... Acho que foi o gol decisivo", analisou o técnico.

Até o momento, com o resultado, o Paysandu está entre os clubes não venceram na primeira rodada da Série B e ocupa a lanterna da tabela. O próximo compromisso do Papão é dia 29 de abril, contra o Botafogo-SP, às 19h, na Curuzu.