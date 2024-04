Remo e Paysandu no Brasileirão: relembre acessos e rebaixamentos da dupla paraense

Começa amanhã o 50° Campeonato Brasileiro do Paysandu e o 49° do Remo. Os dois clubes estão movidos pela ambição do acesso, principalmente o Remo, que busca a posição de honra (Série B) já alcançada pelo rival.

Quantas vezes o Paysandu já disputou a Série A e a Série B?

19 edições na Série A

16 na Série B (dois títulos)

14 na Série C

Quantas vezes o Remo já disputou a Série A, B e C?

16 na Série A

21 na Série B

7 na Série C (um título)

4 na Série D

Quantidades de acessos e títulos de Remo e Paysandu no Brasileirão

O Leão já conquistou 4 acessos, em 1992, 2005, 2015 e 2020. E sofreu 5 rebaixamentos, em 1994, 2004, 2007, 2008 e 2021. Foi uma vez campeão e três vezes vice brasileiro.

O Paysandu tem 5 acessos, em 1991, 2001, 2012, 2014, 2023, e 7 rebaixamentos, em 1989, 1995, 1999, 2005, 2006, 2012, 2018. Foi campeão da Série B em 1991 e 2001, e vice da Série C em 2014.

Perspectivas 2024

Tanto o Papão como o Leão estreiam com clara identidade tática e em pleno ritmo, vindo da maratona de quatro Re-Pas. Boas perspectivas para as primeiras rodadas.

O Paysandu é visitante no confronto com o "favoritão da Série B". Se tiver contra o Santos, amanhã, o Papão sobe muito de cotação. Caso contrário, precisa dar demonstração de força e se manter bem credenciado.

O Remo estreia, neste sábado, com a energia da sua torcida e cobranças por vitória sobre o Volta Redonda. Como é um time em ascensão e agora reforçado, gera boas perspectivas de bom começo no campeonato e final melhor ainda.

BAIXINHAS

* Wellington Silva, ex-Remo, contra Guilherme Cachoeira, ex-Volta Redonda. Um duelo à parte neste sábado. O lateral-direito é titular do Voltaço, inclusive com contrato renovado por mais duas temporadas, mesmo aos 35 anos. O atacante de 21 anos vai estrear no Leão Azul, de início ou no transcorrer do jogo. Cachoeira é do Fortaleza e vai cumprir empréstimo no Baenão.

* Jogo Remo x Volta Redonda terá transmissão ao vivo pelo DAZN, pelo canal Nosso Futebol (YouTube) e pelo Zapping, poderosa plataforma de streaming que vai mostrar 65 jogos da Série C, sendo 38 de forma exclusiva. Santos x Paysandu é jogo da Globo e a TV Liberal vai mostrar. A Série B é também do Sportv e Premiere.

* Papão terá nove dias de intervalo entre a estreia, contra o Santos, e o segundo jogo na Série B, terça (29), em Belém, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Tempo oportuno para treinamentos e preparação de uma festa que deve inaugurar o sistema de iluminação em led na Curuzu. Caberia também uma homenagem à torcedora Chiquinha Syrion, que completa 114 anos na próxima quarta (24).

* Como a coluna informou ontem, dona Chiquinha (Francisca Trindade) tinha quatro anos de idade quando o Paysandu foi fundado e ela diz ter vivenciado as emoções de todos os títulos do Papão. Ela mora na Vila São Pedro, município de Igarapé Açu, e acompanha tudo do Papão pelo seu inseparável rádio. Diz ainda que desistiu de um casamento por não aceitar pressão para virar remista.

* Hélio dos Anjos completa amanhã 100 jogos no comando do Paysandu, entre oficiais e amistosos, em três passagens pelo clube bicolor. Com dois títulos estaduais (2020 e 2024) e um acesso à Série B, ele tem 51 vitórias, 30 empates e 18 derrotas, 61,6% de aproveitamento (fonte: Jorginho Neves). Hélio comandou o Papão em 2002, 2019/2020 e desde julho do ano passado.

* Remo completa 111 anos de futebol no próximo domingo. Números do Leão: 4.591 jogos, 2.439 vitórias, 1.103 empates, 1.023 derrotas. Gols: 8.957 x 4.925. Saldo positivo de gols: 4.032. Dados do memorialista azulino Orlando Ruffeil, benemérito do clube.

* Raçudo, com postura de "xerife", o zagueiro uruguaio Yeferson Quintana tem arrancado elogios do técnico Hélio dos Anjos. É possível que já entre no time, como parceiro de Wanderson na dupla de zaga contra o Santos. Depois, a tendência é que forme dupla com Lucas Maia.

* Matheus Lucas, novo contratado do Remo, é típico centroavante. Longe de ser um primor técnico, é jogador de força e presença de área. Viveu seus melhores dias no recente campeonato carioca, pelo Boavista, com a expressiva marca de sete gols e uma assistência em 14 jogos.