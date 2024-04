Paysandu apresenta nova opção para o meio-campo, de olho na estreia da Série B

Neste sábado (20/04), a partir das 16h30, o Paysandu faz sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra ninguém menos que o Santos, em plena Vila Belmiro. Para a jornada que se aproxima, o Papão vem reforçando o elenco e, nos últimos dias, vários atletas foram apresentados, entre eles o meia Crystopher, que chega com a bagagem de ter conquistado um acesso à Série A do ano passado pelo Criciúma-SC.

Na apresentação, o atleta falou um pouco sobre o desafio pela frente. "Eu espero que a gente possa cumprir os objetivos do clube e que eu possa fazer um bom campeonato, a altura do Paysandu. O Santos é um grande clube no cenário brasileiro. Nosso jogo de estreia será uma pedreira, mas vamos dar o máximo na estreia, já pensando no campeonato todo", destacou.

Em 2024 o jogador defendeu o Boavista-RJ na disputa do Cariocão. Por lá, Crystopher disputou 15 partidas na temporada, sendo titular em 14. O meia terminou a competição com três gols marcados e sete assistências na conta. No Papão, Crystopher terá grande concorrência para alcançar a titularidade, num setor que conta com Esli García, Biel, Robinho, Juninho, Netinho e Val Soares.

"Eu consegui fazer um bom campeonato carioca. Eu sou um jogador mais armador, gosto de construir o jogo. Assim pude contribuir com sete assistências no carioca e trago essa experiência para um grande clube como o Paysandu. Além disso, a gente vem de um acesso com o Criciúma, então é bem importante a gente pensar jogo a jogo, pois é um campeonato longo que precisa de disciplina", observa.

Com as cartas na mesa, Crystopher espera ganhar oportunidades para ajudar o Paysandu na campanha que terá 38 rodadas pela frente. "É um campeonato longo, bem difícil. A gente sabe disso. Esperamos fazer o nosso melhor nesse campeonato. Estou pronto para o jogo. O que ele decidir vai ser bem feito pelo grupo, pois este é unido e com o mesmo objetivo."