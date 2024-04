Com transmissão na TV e portões fechados, Paysandu encara o Santos na Vila Belmiro pela Série B

O Paysandu inicia, neste sábado (20), a competição mais importante para o clube nesta temporada. Às 16h30, o Papão encara o Santos-SP, na Vila Belmiro, pela primeira rodada da Série B do Brasileirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal e TV Liberal.

Para o duelo, o Paysandu chega com a motivação em alta. No último domingo (14), o Bicola conquistou o título estadual invicto em cima do Remo, o maior rival. O troféu, o 50º do Papão na história do torneio, corou uma primeira metade de temporada quase irretocável para os comandados de Hélio dos Anjos. Além da ponta do Parazão, o time chegou à final da Copa Verde e tem apenas duas derrotas na temporada.

Assim como o Paysandu, o Santos-SP também chega motivado para o duelo contra o Paysandu. Depois da temporada desastrosa em 2023, o Peixe reformulou o elenco, a comissão técnica, e vem colhendo frutos neste ano. O clube chegou à final do Paulistão, perdendo para o Palmeiras, mas vem de vitórias importantes em clássicos estaduais, contra Corinthians e São Paulo. Os resultados, além do desempenho dentro de campo, credenciam a equipe como a grande favorita ao título da Série B neste ano.

Portões fechados

O Santos disputará a primeira partida da história do clube na Série B de portões fechados devido a uma punição aplicada ao clube paulista pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A pena diz respeito aos atos de vandalismo na última rodada da Série A do ano passado. Na ocasião, torcedores do Peixe quebraram a estrutura do estádio e jogaram bombas no estádio após a partida contra o Fortaleza-CE, que rebaixou o time da Baixada à Segunda Divisão.

A pena inicial do STJD previa seis jogos sem torcida. No entanto, após um acordo assinado com o Santos, o Tribunal reduziu a punição para apenas três partidas. Além disso, o Peixe deverá pagar uma multa de R$ 300 mil, em relação à transação disciplinar homologada, e mais R$ 100 mil, parcelada em duas vezes.

Como vêm as equipes?

Com todo o elenco à disposição, o técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, deverá mandar força máxima para encarar o Peixe. Leandro Vilela, suspenso no último jogo, contra o Remo, pode voltar para o time titular. Quem também deve retornar é o zagueiro Lucas Maia, que se recuperou de lesão na panturrilha.

Além disso, o Paysandu terá a chegada de alguns reforços, que foram regularizados e poderão estar entre os relacionados. São eles: o goleiro Iago Haas, o lateral-direito Léo Pereira, os zagueiro Yeferson Quintana e Pedro Romano, os volantes Carlos Maia e Brendon, o meia Crystopher e o atacante Gabriel Santos.

A baixa de última hora fica por conta do lateral-esquerdo Geferson. Com apenas três partidas disputadas pelo Paysandu na temporada, o jogador foi dispensado na sexta-feira (19) pelo clube. Antes do Papão, ele havia defendido as cores do CSKA Sofia-BUL por cinco temporadas.

Já o Santos terá uma baixa certa. Fora da equipe desde o início de março por conta de uma lesão na coxa esquerda, o atacante Willian Bigode faz trabalho de transição. Porém, o jogador ainda não terá condições de entrar em campo no sábado.

Outra indefinição diz respeito ao atacante Alfredo Morelos, que segue treinando com o time principal. Apesar disso, a diretoria cogita negociar ou rescindir o contrato do colombiano. O presidente Marcelo Teixeira, inclusive, avaliou o problema como "gravíssimo".

As novidades do Peixe ficam por conta do atacante Maceió, que estava na Portuguesa-SP; e o meia Patrick, do Atlético-MG. Ambos foram regularizados e podem aparecer entre os titulares.

Ficha técnica

Santos x Paysandu

1ª rodada da Série B do Brasileirão

Data: 20 de abril

Hora: 16h30

Local: Vila Belmiro

Arbitragem: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Auxiliares: Michael Stanislau (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Quarto árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Santos-SP: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Furch. Técnico: Fábio Carille

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Lucas Maia (Carlão) e Bryan Borges; João Vieira, Leandro Vilela (Val Soares) e Biel (Robinho); Edinho, Nicolas e Jean Dias. Técnico: Hélio dos Anjos.