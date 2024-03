F1: piloto da Ferrari, Carlos Sainz passa mal e está fora do GP da Arábia Saudita

O espanhol Carlos Sainz não vai disputar o GP da Arábia Saudita deste sábado (9). O piloto da Ferrari estava se sentindo mal desde a última quarta-feira (6), durante o dia de mídias da Fórmula 1. E nesta sexta-feira (7), a equipe italiana anunciou que Sainz foi diagnosticado com apendicite e precisará passar por uma cirurgia.

Assim, o piloto fica fora do GP e dá lugar ao jovem Oliver Bearman, piloto da academia da Ferrari e da Prema Racing na Fórmula 2. No GP do Bahrein. Sainz foi o melhor piloto da Scuderia italiana, com o terceiro lugar, atrás de Sergio Pérez e Max Verstappen.

VEJA MAIS

A apendicite é uma inflamação no órgão do intestino grosso. Quando inflamada, pode causar fortes dores e precisa ser operada para não correr o risco de rompimento dentro do corpo. O procedimento é considerado simples em alguns casos, por ser feito laparoscopia, o tempo de recuperação pode ser de até uma semana. Mas, se for do modo tradicional, com o corte no abdome, a cicatrização demora mais tempo.

A Ferrari ainda não divulgou detalhes sobre o estado de saúde do espanhol. Mesmo com dores, Sainz participou dos treinos livres desta quinta-feira (7). A substituição do piloto só vai ser possível porque ele não fez a classificação para a corrida.

O substituto de Carlos Sainz, Oliver Bearman, tem apenas 18 anos e está na segunda temporada da Fórmula 2. Neste final de semana, o britânico conquistou a pole do GP da Arábia Saudita. Na carreira, o jovem piloto foi campeão da F4 italiana, da F4 alemã e ficou em terceiro lugar na F3 de 2022.