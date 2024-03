F1: Verstappen garante pole e Bearman larga em 11ª posição no GP da Arábia Saudita; veja o grid

Max Verstappen, piloto da RBR, conquistou a 34ª pole position da carreira na classificação do GP da Arábia Saudita. Seguido por Charles Leclerc (Ferrari) e Sergio Pérez (RBR), o holandês anotou 1m27s412 na melhor volta. Oliver Bearman, de 18 anos, substitui Carlos Sainz neste final de semana pela Ferrari e larga da 11ª posição em sua estreia na Fórmula 1.

No GP do Bahrein, Verstappen também conquistou a pole, mas a conquista na Árabia Saudita é diferente: esta é a primeira vez que o piloto larga na posição principal no Circuito de Jeddah. O atual tricampeão mundial venceu a corrida de 2022 no local. Na melhor volta de Verstappen, a vantagem sobre o segundo colocado, Leclerc, foi de 0s3. Já nas segundas melhores, foi abaixo de 0s1.

Bearman estreia na F1 como o primeiro piloto britânico da Ferrari desde 1999. Com 18 anos, o substituto de Sainz conqusitou o 11º lugar do grid com uma diferença de 0s036. Leclerc parabenizou o colega de equipe pelo desempenho e desejou recuperação rápida a Sainz, que passou por uma apendicectomia nesta sexta-feira, 8. Segundo a Ferrari, a cirurgia do piloto espanhol foi bem-sucedida e ele se recupera em um hospital de Jeddah.

“Ollie fez um trabalho incrível com uma única sessão na FP3. Ele estava rápido. Eu estou feliz por ele. Eu espero que amanhã nós possamos ter uma boa corrida e fazer bons pontos para o time”, falou Leclerc.

Resultado da classificação do GP da Arábia Saudita e grid de largada

Max Verstappen (RBR) - 1m27s472 Charles Leclerc (Ferrari) - +0s319 Sergio Pérez (RBR) - +0s335 Fernando Alonso (Aston Martin) - +0s374 Oscar Piastri (McLaren) - +0s617 Lando Norris (McLaren) - +0s660 George Russell (Mercedes) - +0s844 Lewis Hamilton (Mercedes) - +0s988 Yuki Tsunoda (RB) - +1s075 Lance Stroll (Aston Martin) - +1s100 Oliver Bearman (Ferrari) - +1s170 Alexander Albon (Williams) - +1s508 Kevin Magnussen 9Haas) - +1s548 Daniel Ricciardo (RB) - +1s553 Nico Hulkenberg (Haas) - SEM TEMPO Valtteri Bottas (Sauber) - Q1 Esteban Ocon (Alpine) - Q1 Pierre Gasly (Alpine) - Q1 Logan Sargeant (Williams) - Q1 Guanyu Zhou (Sauber) - SEM TEMPO

A corrida do GP da Arábia Saudita é neste sábado, 9, às 14h. Assim como o GP do Bahrein, o final de semana da F1 está sendo entre quinta-feira e sábado devido ao Ramadã.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)