Fórmula 1: Max Verstappen vence o GP do Japão e se mantém na liderança do campeonato

Após abandonar o GP da Austrália, Max Verstappen foi com tudo para o GP do Japão e voltou a vencer. O holandês largou da pole para conquistar mais uma vitória na carreira, com o companheiro de equipe, Sergio Pérez, na segunda posição. Esta é a terceira dobradinha da Red Bull Racing (RBR) na temporada. O pódio foi completado por Carlos Sainz.

Mais uma vez a Red Bull mostrou o porquê é a favorita e a equipe a ser batida na Fórmula 1. O time austríaco chegou muito forte no circuito de Suzuka após o abandono de Max Verstappen na Austrália e os problemas que Pérez teve na corrida.

VEJA MAIS

Com o tricampeão, a equipe não teve a vitória ameaçada e controlou o ritmo muito bem para vencer a terceira corrida do ano.

Já a Ferrari, depois uma classificação frustrante, teve que acertar a estratégia para Carlos Sainz superar Lando Norris, da McLaren. Este foi o terceiro pódio do espanhol na temporada, que também já tem uma vitória - no GP da Austrália. O piloto faz a última temporada pela equipe italiana.

Charles Leclerc, após largar de oitavo, terminou a prova em quarto lugar. O grande drama da prova foi o desempenho decepcionante, mais uma vez, da Mercedes. A equipe alemã não apresentou um bom ritmo de corrida e, principalmente, Lewis Hamilton, sofreu com o carro.

A prova também teve um bandeira vermelha que deixou a prova parada por cerca de 28 minutos. Ainda no iniciou da prova, na terceira volta, Alex Albon fez uma manobra para tentar ultrapassar Daniel Ricciardo. No entanto, o piloto da RB Racing acabou batendo no tailandês e os dois foram parar no muro.

Com isso, a corrida ficou parada para a retirada dos carros, que ficaram destruídos. Enquanto Ricciardo parou no muro, Yuki Tsunoda, pilotando em casa, fez uma boa corrida e conquistou mais um ponto para a equipe na temporada ao chegar na 10º posição.

Campeonato

Com o resultado, Max Verstappen se manteve na liderança, com 77 pontos, 13 a mais que o segundo colocado, Sergio Pérez. O mexicano voltou para a vice-liderança após perder para Leclerc na prova passada. O monegasco está em terceiro e o companheiro Sainz vem logo atrás, em quarto.

Na disputa entre os construtores, a Red Bull segue na liderança, com 141 pontos. A Ferrari é a vice-líder, com 120, e a McLaren fecha o top 3, com 69 pontos.