Mercedes e Carlos Sainz estariam próximos a um acordo para a próxima temporada

O piloto espanhol Carlos Sainz está cada vez mais próximo de se juntar à Mercedes para a temporada 2025. Com a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari, a equipe está em busca de um substituto, e o espanhol seria a principal opção, já que está com o futuro incerto na Ferrari, teria um contrato de dois anos com a escuderia alemã.

Segundo os jornais italianos La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, Toto Wolff, chefe da equipe, afirmou que a escuderia fará o anúncio de um novo piloto nas próximas semanas para substituir Hamilton, em 2025.

Antes, a primeira opção para substituir Hamilton seria Fernando Alonso, que acabou frustrando os planos da escuderia após renovar com a Aston Martin. Então, a equipe passou a querer Sainz como o novo companheiro de George Russell.

O espanhol atualmente está em uma ótima fase na Fórmula 1. Em três corridas, Sainz conquistou três pódios e chegou a desbancar o campeão Max Verstappen no GP da Austrália.