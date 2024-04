Fórmula 1: Fernando Alonso renova com a Aston Martin; piloto foi cotado na Mercedes

O bicampeão mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso renovou o contrato com a Aston Martin. O piloto estava cotado para assumir uma das vagas da Mercedes e da Red Bull, mas, decidiu continuar na equipe que pertence ao canadense Lawrence Stroll.

O anúncio da renovação foi feito nesta quinta-feira (11/04), em um estilo bem Michael Jordan quando anunciou o retorno à NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, em 1995. Nas redes sociais, o espanhol publicou uma arte com uma foto sua e a frase "here to stay", "Estou aqui para ficar", em tradução livre.

Além disso, a Aston Martin também enviou um comunicado para a imprensa apenas com a expressão escrita no documento. A ação lembra o anúncio icônico de Jordan, que enviou apenas uma nota para jornalista da época com a frase "Estou de volta". Segundo as informações, o contrato do piloto é plurianual.

Fernando Alonso tem 42 anos e está na 21ª temporada na categoria, sendo o piloto mais experiente do grid. O espanhol tem dois títulos mundiais de F1 (2005 e 2006) e é apontado como um dos mais talentosos do esporte. O bicampeão chegou na Aston Martin em 2022, após a aposentadoria de Sebastian Vettel.

VEJA MAIS

Com a equipe inglesa, o piloto conquistou oito pódios, todos em 2022. Alonso chegou a levantar a hipótese de deixar a categoria. No início do ano, o bicampeão não tinha certeza se continuaria na F1. Além disso, com a saída de Lewis Hamilton da Mercedes, o espanhol era apontado como forte candidato a vaga, contudo, o Fernando negou o interesse.

Alonso já havia deixado a categoria em 2018. Mas retornou a Fórmula 1 em 2021 com a Alpine (antiga Renault). Atualmente, o espanhol ocupa a oitava colocação do Campeonato de Pilotos, enquanto a Aston Martin está na quinta posição.