F1: Fernando Alonso rejeita mudança para Mercedes em 2025: 'Não parece atraente'

Cotado para assumir o lugar de Lewis Hamilton na Mercedes em 2025 na Fórmula 1, Fernando Alonso não parece muito animado com a proposta. O piloto de 42 anos está na Aston Martin e, segundo ele, a ida para o time alemão não é atraente já que a equipe está enfrentando uma crise e não tem um bom carro há três temporadas.

Alonso terminou o GP de Suzuka na sexta colocação, a frente de George Russell e Lewis Hamilton, sétimo e nono colocados, respectivamente. O bicampeão classificou a performance como boa, considerando as limitações do carro da Aston Martin. Com a vantagem sobre a Mercedes, o espanhol disse que não estava tão interessado em ir para a equipe alemã na próxima temporada.

VEJA MAIS

"Me diverti muito e tive um dos meus melhores fins de semana em termos de condução, estou 44 segundos atrás do líder. A Mercedes está atrás de nós, então não parece tão atraente para mim [ir para a equipe]", declarou Alonso para a Sky Sports.

Além da Mercedes, Alonso também é cotado para a Red Bull com a possível saída de Sergio Pérez. Mas, o espanhol ainda não deu indícios de para onde deve seguir. No início da temporada, no GP do Bahrein, o bicampeão afirmou que ainda precisava decidir se iria continuar correndo para poder bater o martelo sobre onde iria ficar.

"Antes de tudo eu preciso decidir se quero continuar correndo, e essa vai ser a primeira coisa que preciso decidir nas próximas semanas ou nas próximas corridas. Eu me sinto ótimo agora, mas sei que é um calendário exigente. Em 2026 teremos uma série de novos regulamentos, também, que talvez sejam tentadores ou não, não sei", afirmou Alonso em coletiva no GP do Bahrein.

Além da crise de performance que já dura três anos, a Mercedes não vai contar com o seu maior piloto, Lewis Hamilton. O heptacampeão assinou com Ferrari e vai pilotar pela equipe italiana a partir de 2025. Com isso, o time alemão busca um substituto a altura, mas, com os problemas de desenvolvimento, as opções estão limitadas.

Toto Wolff, chefe da equipe, teriam um plano: subir a jovem promessa Kimi Antonelli para a F1 já em 2025. Contudo, o italiano precisa passar pela Fórmula 2. Outra opção para a Mercedes seria Max Verstappen, no entanto, o holandês também não teria interesse em trocar de time.

A próxima corrida da Fórmula 1 é no GP da China, que retorna ao calendário após quatro anos. A prova ocorre no domingo (21).