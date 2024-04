Dona da Fórmula 1, empresa anuncia aquisição da MotoGP por mais de R$ 22 bilhões

A Liberty Media conseguiu mais uma super aquisição no universo esportivo. Após comprar a Fórmula 1, o grupo norte-americano de mídias confirmou a aquisição da MotoGP, que é a principal categoria de motovelocidade do mundo. De acordo com a companhia, o acordo foi fechado em 4,2 bilhões de euros, o que na cotação atual é mais de R$ 22 bilhões.

Com o acordo, a Liberty Media fica com 86% das ações da categoria, já os outros 14% seguem com a própria MotoGP, que é dirigida por Carmelo Ezpeleta. Esta é a segunda grande aquisição da empresa no universo esportivo. Em 2016, a companhia comprou a F1 por 8,5 bilhões de dólares, mais de R$ 40 bilhões nos valores atuais.

A expectativa é que agora a MotoGP consiga mais espaço na mídia e fure a bolha, como ocorreu com F1. A categoria existe desde 1949 e desde então é o principal campeonato mundial de motovelocidade. Grandes nomes como Valentino Rossi, Marc Marquez e Michael Doohan fizeram carreira na categoria.

“Estamos extremamente felizes por expandir nosso portfólio de empresas líderes em esporte e entretenimento ao vivo com a aquisição do MotoGP. A MotoGP é uma liga global com uma base de fãs leais e entusiasmados, corridas cativantes e um perfil financeiro altamente rentável. Carmelo e a sua equipe de gestão construíram um grande espetáculo esportivo que pode ser ampliado para um público global mais vasto. O negócio tem um impacto significativo, e pretendemos fazer o esporte crescer para os fãs da MotoGP, equipes, parceiros comerciais e os nossos acionistas”, declarou Greg Maffei, presidente e diretor-executivo do Liberty Media.

Atualmente, a MotoGP possui 22 etapas, em 18 países. O Brasil não tem corridas da categoria. A próxima prova do mundial é entre os dias 12 e 14 de abril, no Circuito das Américas, em Austin.