Lewis Hamilton faz desabafo sobre carro da Mercedes após GP da Bélgica

Lewis Hamilton desabafou após o GP da Bélgica realizado neste domingo (30). O britânico ficou em quarto lugar após a rápida ascensão de Max Verstappen, vencedor da corrida, e a distância para o terceiro colocado Charles Leclerc, da Ferrari. Em entrevista, o piloto da Mercedes revelou que o W14 voltou a sofrer com problemas detectados pela equipe anteriormente, como o ‘salto’.

“Foi meio que uma corrida parada, não teve muita coisa acontecendo de verdade e eu não consegui seguir os carros à minha frente (...) Tive dificuldades no começo da prova, a traseira é nossa maior fraqueza. O carro ainda quicou muito esse fim de semana, parece que voltamos a ter o bouncing que nem ano passado”, lamentou.

O bouncing, ou saltos, são movimentos que o carro faz de acordo com os ajustes técnicos do veículo e do circuito. Nesses casos, o carro sobe, desce, comprime e volta ao normal. O problema já havia afetado a Mercedes em 2022, junto com o porpoising (efeito golfinho).

Lewis iniciou a prova em terceiro lugar no Circuito de Spa-Francorchamps, mas decaiu uma colocação com a vitória de Verstappen. Mesmo vencendo o duelo com Fernando Alonso da Aston Martin, o piloto não conseguiu alcançar Charles Leclerc, em terceiro lugar.

“Eu até consegui me aproximar da Ferrari por alguns segundos mas não consegui chegar mais perto para brigar. Consegui a volta mais rápida no fim e foi bom ter essa diferença sobre o carro de trás, mas estava ventando bastante e foi bem difícil manter o carro”, completou.

O heptacampeão também está próximo de assumir o terceiro lugar na tabela, superando Alonso. O próximo GP da F1 acontece na Holanda, em 27 de agosto, pela 13° etapa do ano.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)