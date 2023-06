Shakira e Lewis Hamilton aparecem lado a lado em jantar

A cantora Shakira apareceu ao lado de Lewis Hamilton na noite deste domingo, 04. Ela marcou presença em um jantar com os amigos do piloto de Fórmula 1, após o Grande Prêmio da Espanha. O atleta da Mercedes ficou com o segundo lugar da disputa.

O suposto casal apareceu em foto ao cantor Mustafa Ahmed. Inclusivem, ele que publicou o registro no story do seu perfil no Instagram. Além do compositor canadense, Shakira e Hamilton, estavam no local outros amigos do piloto. Na foto, é possível ver os dois levemente abraçados, já que o piloto leva a mão nas costas da artista.

No domingo, mais cedo, já tinham registros de Shakira ao lado de Hamilton, ela compareceu ao GP, sendo fotografada pelo público, enquanto vistava o paddock do piloto.

Esse se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. "Tá explicado por que Lewis Hamilton está tão inspirado", escreveu o dono da conta @Jahmilton44, que recebeu mais de 5 mil curtidas em cerca de uma hora.

"Shakira no paddock e Lewis Hamilton p2, não foi coincidência, ele correu com o combustível do amor!", comentou @_anacarolguedes.