Shakira é vista em passeio com Lewis Hamilton após rumores de romance

Nesta quarta-feira (10), Shakira foi flagrada em um passeio de barco, em Miami, ao lado do piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Nos últimos dias os internautas vêm apontando um possível romance entre os dois.

A colombiana aparece segurando na mão do britânico para entrar no barco, onde estavam acompanhados de amigos do automobilista.

VEJA MAIS

No último domingo (7), Shakira curtiu o GP de Miami na companhia do ator Tom Cruise , mas teve um encontro mais íntimo com Hamilton após a corrida. A cantora foi flagrada em um jantar com o piloto em um restaurante da cidade.