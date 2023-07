Fórmula 1: Verstappen vence o GP da Hungria e quebra recorde de vitórias consecutivas

O piloto Max Verstappen, da equipe Red Bull, conquistou a vitória no Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, realizado neste domingo (23), no Circuito de Hungaroring. Verstappen, que partiu da segunda posição no grid, protagonizou uma largada espetacular, ultrapassando Lewis Hamilton, da equipe Mercedes, na primeira curva da corrida. O holandês demonstrou seu domínio nas pistas, abrindo vantagem sobre os demais carros e ditando o ritmo da prova.

A segunda colocação foi conquistada pelo britânico Lando Norris, da equipe McLaren, que manteve sua consistência, alcançando o pódio pelo segundo GP consecutivo. Enquanto isso, Sergio Pérez, companheiro de equipe de Verstappen, protagonizou uma corrida de recuperação, partindo da nona posição no grid e terminando no terceiro lugar, assegurando um lugar no pódio.

Por outro lado, Lewis Hamilton, que havia garantido a pole position, enfrentou dificuldades durante a corrida e terminou em quarto lugar, não conseguindo transformar seu lugar de largada em uma vitória.

Um dos destaques da corrida foi George Russell, piloto da equipe Williams. Mesmo partindo da 18ª colocação no grid, Russell conquistou o sexto lugar no final da prova.

Acidente

No entanto, o GP da Hungria também foi marcado por um acidente na primeira curva, envolvendo quatro carros do final do pelotão. Zhou, que teve uma largada complicada, acabou colidindo com a traseira de Ricciardo, resultando em um acidente em cadeia que também atingiu Gasly e Ocon, ambos da equipe Alpine. Felizmente, os pilotos envolvidos não sofreram ferimentos graves, mas o incidente afetou a dinâmica da corrida desde o início.

Recorde

A vitória de Max Verstappen na Hungria marcou um recorde para a equipe Red Bull, que alcançou seu 12º triunfo consecutivo desde Abu Dhabi em 2022. Com esse feito notável, a equipe se isolou como o time com a maior sequência de vitórias na história da Fórmula 1, superando o recorde anterior de 11 vitórias consecutivas conquistadas pela McLaren nas mãos de Senna e Prost em 1988.

Classificação

Confira como ficou a classificação no GP da Hungria:

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Sergio Pérez (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin)

Próxima corrida

O próximo desafio dos pilotos será o Grande Prêmio da Bélgica, que acontecerá no circuito de Spa-Francorchamps no próximo domingo (30), às 10h (horário de Brasília). A expectativa é alta para mais um emocionante capítulo da temporada, com os competidores buscando conquistar a vitória em uma das pistas mais exigentes do mundo.