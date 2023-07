Verstappen vence o GP da Áustria e garante marca história na Fórmula 1

O GP da Áustria no último domingo (2) foi um grande marco para o vencedor da corrida, Max Verstappen, que garantiu a sétima vitória da temporada, e 42ª da carreira, ultrapassando o tricampeão Ayrton Senna e agora é o quinto piloto que mais venceu no esporte, atrás apenas de Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Alain Prost.



O piloto da RBR chegou a perder a liderança na corrida para Charles Leclerc, campeão da temporada passada, por algumas voltas, mas logo retomou a posição, dominando todo o GP com extrema facilidade. Leclerc ficou com o segundo lugar e Verstappen garantiu a quarta vitória no GP da Áustria. Ele também ganhou em 2018, 2019 e 2021.

“Foi um dia muito bom, gostei muito. Tive uma preocupação no safety car virtual, mas conseguimos vencer aqui. Sabia que tudo ia acontecer da forma ideal. Foi um grande final de semana”, disse o piloto holandês em entrevista após a corrida.

Com o resultado, Verstappen lidera o campeonato com 229 pontos, contra 148 do companheiro Sergio Pérez. O próximo GP está marcado para o próximo domingo (9), na Grã-Bretanha.

Confira a classificação do GP da Áustria:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2º – Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

4º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

5º – Lando Norris (ING/McLaren)

6º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

7º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

8º – George Russell (ING/Mercedes)

9º – Pierre Gasly (FRA/Alpine)

10º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

11º – Alexander Albon (TAI/Mercedes)

12º – Esteban Ocon (FRA/Alpine)

13º – LoganSargean(EUA/Williams)

14º – Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo)

15º – Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri)

16º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo)

17º – Oscar Piastri (AUS/McLaren)

18º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri)

19º – Kevin Magnussen (DIN/Haas),

Não completaram a prova:

– Nico Hulkenberg (ALE/Haas)