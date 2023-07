Piloto de base da Fórmula 1 morre em acidente durante uma corrida sob a chuva

Na manhã deste sábado, 1º, o piloto Dilano Van'T Hoff morreu durante a corrida da Fórmula Regional Europeia, que é como uma categoria de base da Fórmula 1. A prova ocorreu sob a chuva no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

O piloto, de 18 anos, que venceu o campeonato espanhol de Fórmula 4 em 2021, estava competindo pela equipe holandesa MP Motorsportm que emitiu nota lamentando a morte de van't Hoff.

A prova acontecia sob chuva desde o começo da manhã, o que deixou o ambiente com baixa visibilidade. Dilano Van'T Hoff disputava a corrida que estava no programa de apoio para a corrida de resistência de 24 horas do circuito de Spa.

Um acidente ocorreu com vários carros. Após uma colisão, o van't Hoff ficou atravessado na pista e foi atingido por outro piloto. Adam Fitzgerald, que vinha logo atrás, não conseguiu desviar e atingiu a lateral do carro.

Vale lembrar, que há quatro anos, no mesmo circuito, o francês Anthoine Hubert morreu após uma colisão semelhante.

O presidente-executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, prestou uma homenagem ao jovem piloto: "Dilano morreu em busca de seu sonho de alcançar o auge do automobilismo. Junto com toda a comunidade do automobilismo, nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos".