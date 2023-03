Atleta do Remo morre após engolir abelha durante treino

Na última quinta-feira (23), o atleta Waldonilton de Andrade Reis, de 43 anos, morreu após engolir uma abelha durante treino de ciclismo na orla da praia da Ponte Negra, em Manaus. A vítima ficou 21 dias internada e teve morte encefálica por conta de um choque anafilático (reação alérgica).

O acidente aconteceu na manhã do dia 2 de março, enquanto conduzia uma equipe de ciclistas na orla. Pessoas que estavam no local acionaram o Samu que, segundo familiares, teria demorado a chegar. O Corpo de Bombeiros Militar conseguiu chegar no local a tempo, mas não puderam fazer muita coisa por falta de profissionais médicos e equipamento.

O último relato de Waldonilton teria sido explicar que engoliu o inseto às pessoas que tentavam ajudá-lo. Durante a internação, os médicos explicaram aos familiares que o atleta teve choque anafilático e, por ficar mais de três minutos sem oxigênio no cérebro, ocorreu a morte cerebral.

Falta de atendimento

Os familiares ficaram indignados pela falta atendimento de primeiros socorros imediato. Segundo relatos, o atleta chegou a ficar 20 minutos com dificuldades para respirar, agravando seu quadro de saúde.

A orla da praia da Ponte Negra é bastante procurada para atividades de lazer e treinos de alto rendimento, porém não há suporte médico no local. "Não teve um socorro, não teve um posto de saúde, não tem um hospital por perto. O máximo que tinha era uma base do Corpo de Bombeiros que não tinha médico no plantão", disse a irmão do atleta, Rosilene Reis, em entrevista para o portal G1.

Waldonilton foi levado para a unidade de saúde mais próxima, a carca de dez quilômetros do local do acidente, mas logo foi encaminhado para outro hospital, onde havia uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponível.

Nos primeiros dias de internação, os exames indicavam que o atleta ainda tinha vida. Até que no dia 23 de março, parou de apresentar sinais vitais.

Conheça o atleta

Waldonilton Reis era bicampeão Norte-Nordeste de Remo. (Foto: Arquivo Pessoal)

Waldonilton de Andrade Reis, de 43 anos, era apaixonado pela prática esportiva, adepto ao ciclismo e atleta profissional de remo. Apesar de treinar em Manaus, ele disputava campeonatos pelo Clube do Remo, no Pará, e chegou a ser bicampeão Norte-Nordeste de Remo, em Brasília. Além do Remo, ele também já competiu pela Tuna Luso Brasileira na modalidade.

O atleta também gostava de praticar ciclismo, principalmente em grupo ao lado dos amigos.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)